Novartis : En repli après des chiffres inférieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% à la Bourse de Zurich après l'annonce de ses trimestriels.



Oddo estime que la société a publié un 2ème trimestre inférieur aux attentes au niveau des ventes (-3.7% par rapport au consensus) mais en ligne au niveau de son Core BPA. Les ventes groupe baissent de -1% tcc à 11,3 milliards (Pharma +1% tcc / Sandoz -9% tcc) négativement impactées par des achats réalisés au 1er trimestre.



' Au niveau opérationnel, le core EBIT progresse de 6% tcc (1.3% par rapport au consensus) grâce à une baisse des dépenses et à une amélioration de la marge brute ' indique le bureau d'analyses.



Novartis resserre ses fourchettes de prévisions des activités poursuivies en 2020, avec une croissance prévue du chiffre d'affaires net 'à un chiffre dans le milieu de la fourchette' et celle du résultat opérationnel core, 'à deux chiffres dans le bas'.



' Nous ressortons en ligne avec cette guidance enregistrant une hausse de son Core EBIT de +6.6% par rapport à +7.6% par le consensus ' rajoute Oddo. ' Nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours de 97 CHF '.



Le groupe de santé suisse a publié au titre du deuxième trimestre un BPA core de 1,36 dollar et un résultat opérationnel core de 3,7 milliards de dollars, en croissances de 1% en données publiées et de 6% à taux de changes constants (tcc).



Suite à cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 110 CHF.



Goldman Sachs estime que Novartis a publié ce matin des résultats en ligne au 2ème trimestre 2020.



' Le résultat opérationnel core (croissance de 6%) est en avance de 1% sur le consensus, reflétant une baisse des dépenses et une amélioration de la marge brute, grâce au mix de produits ' souligne Goldman Sachs.



' Tandis que les ventes d'Entresto de 580 millions de dollars ont dépassé de 4% les attentes, les ventes de Cosentyx de 944 millions de dollars ont été inférieures de 2% au consensus. L'activité de Sandoz a été particulièrement impactée, notamment en avril et mai, même si la société voit des signes de reprise à partir de la seconde moitié du trimestre ' rajoute le bureau d'études.



