Novartis : Échec de l'étude sur ruxolitinib dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que l'étude de phase III RUXCOVID évaluant le ruxolitinib en plus du traitement standard de soins (SoC), par rapport au traitement SoC seul, chez les patients atteints de Covid-19, n'a pas atteint son critère d'évaluation principal.



Les données initiales montrent en effet qu'il n'y a pas eu, au jour 29 de l'étude, de réduction statistiquement significative du nombre de patients hospitalisés ayant présenté des complications graves (décès, ventilation mécanique ou soins intensifs).



L'essai n'a pas non plus montré de bénéfice cliniquement pertinent parmi les critères secondaires et exploratoires, y compris le taux de mortalité au jour 29 et le délai de récupération (non infecté ou ambulatoire avec des limitations nulles ou minimales).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.