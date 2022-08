Novartis : Échec d'une étude en cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Novartis indique que l'étude de phase III CANOPY-A, évaluant canakinumab comme traitement adjuvant dans le cancer de poumon non à petite cellule, n'a pas atteint son objectif principal de survie sans progression chez des patients aux stades II-IIIA and IIIB.



Le groupe de santé suisse précise qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé, et que les données issues de cette étude ayant porté sur 1.382 patients seront présentées lors d'un prochain congrès médical.



'Chaque essai génère des preuves scientifiques pour la recherche-développement, et nous poursuivrons de nouvelles options thérapeutiques pour les patients vivant avec le cancer du poumon, dont les besoins demeurent urgents et significatifs', commente-t-on chez Novartis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.