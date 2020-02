Novartis : Dossiers acceptés pour ofatumumab

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la FDA américaine et l'agence européenne du médicament (EMA) ont accepté d'étudier des dossiers visant l'approbation d'ofatumumab (OMB157) dans le traitement de formes cycliques de la sclérose en plaques chez l'adulte.



Le groupe de santé helvétique précise que ces demandes réglementaires se fondent sur les données positives des études de phase III Asclépios I et II, qui ont démontré une supériorité d'ofatumumab 20mg sur Aubagio (teriflunomide) 14mg chez les patients.



