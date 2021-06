Novartis : Données solides dans le lymphome folliculaire

(CercleFinance.com) - Novartis annonce des données solides issues de l'analyse primaire de l'essai pivot de phase II ELARA de son Kymriah (tisagenlecleucel) chez des patients atteints d'un lymphome folliculaire (LF) en rechute ou réfractaire (r/r).



L'analyse principale a démontré un taux de réponse complète de 66% et un taux de réponse global de 86% avec une perfusion unique de Kymriah, le groupe de santé revendiquant en outre un 'profil d'innocuité remarquable'.



'Aucun patient n'a présenté de syndrome de libération de cytokines de grade 3/4, l'effet secondaire le plus courant associé à la thérapie CAR-T', précise-t-il, ajoutant que les soumissions réglementaires mondiales sont en bonne voie pour plus tard cette année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.