Novartis : Données positives pour un biosimilaire d'Eylea

(CercleFinance.com) - Sandoz, filiale de Novartis en voie de scission, fait part des résultats positifs de l'étude de confirmation d'efficacité et d'innocuité de phase III MYLIGHT pour son biosimilaire de l'aflibercept, destiné aux patients atteints de dégénérescence maculaire humide.



L'étude a atteint son critère d'évaluation principal d'efficacité, montrant une équivalence thérapeutique dans la variation moyenne de la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) entre le biosimilaire et son médicament breveté de référence, Eylea.



'Les résultats de l'innocuité, de l'immunogénicité et de la pharmacocinétique confirment en outre qu'il n'y a pas de différence cliniquement significative entre les produits', ajoute le groupe de santé helvétique.



Sandoz prévoit de déposer une demande d'approbation réglementaire aux États-Unis et dans l'UE au cours des prochains mois. Il s'agit de l'un des quatre biosimilaires de grande valeur qu'il prévoit lancer au cours des prochaines années.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.