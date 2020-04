Novartis : Données positives pour son médicament Jakavi

(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé des données positives pour son médicament Jakavi, qui traite la maladie aiguë du greffon contre l'hôte, une maladie qui survient après une greffe d'organe.



Les données de phase III publiées dans le New England Journal of Medicine montrent que Jakavi améliore les résultats à travers une gamme de mesures d'efficacité chez les patients atteints d'une maladie aiguë du greffon contre l'hôte réfractaire aux stéroïdes par rapport au traitement disponible.



Les patients atteints d'une maladie aiguë du greffon contre l'hôte ont actuellement des options de traitement limitées, en particulier pour près de la moitié des patients qui ne répondent pas à la corticothérapie initiale.



