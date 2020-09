Novartis : Données positives pour Piqray en cancer du sein

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que, dans l'analyse finale de l'étude SOLAR-1, Piqray plus fulvestrant a démontré une 'amélioration cliniquement pertinente' de huit mois de la survie d'ensemble chez des patientes atteintes de cancer du sein HR+/HER2- avec mutation PIK3CA.



Selon cet essai, comparant la combinaison Piqray plus fulvestrant à fulvestrant seul, une amélioration de la survie d'ensemble de 14 mois ou plus a aussi été observée chez les patientes connaissant des métastases aux poumons ou au foie.



Piqray est le seul traitement approuvé en Europe, aux Etats-Unis et dans 15 autres pays spécifiquement pour ce type de cancer du sein. Ces données feront l'objet d'une présentation orale de dernière minute au congrès virtuel de l'ESMO 2020.



