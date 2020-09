Novartis : Données positives pour Enerzair Breezhaler

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que selon une analyse post hoc, son Enerzair Breezhaler à dose élevée et une fois par jour, réduit significativement les taux d'exacerbations de l'asthme modéré à sévère et sévère chez certains patients, en comparaison à une dose moyenne.



Cette analyse, reposant sur des données de l'étude pivot de phase III IRIDIUM et présentée à l'European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020, montre aussi un profil de sécurité conforme aux études précédentes, selon le groupe de santé suisse.



