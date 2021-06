Novartis : Données positives pour Cosentyx dans l'AJI

(CercleFinance.com) - Novartis annonce des résultats à deux ans de l'étude de phase III JUNIPERA, démontrant que Cosentyx retarde significativement le temps de poussée chez des patients pédiatriques atteints de rhumatisme psoriasique juvénile et d'arthrite liée à l'enthésite.



Le groupe de santé helvétique précise qu'il s'agit de deux sous-types d'arthrite juvénile idiopathique (AJI), maladie n'ayant que des options de traitement limitées et affectant environ deux millions d'enfants dans le monde.



Cosentyx est approuvé dans quatre indications et s'appuie sur des données soutenues sur cinq ans dans le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante, avec plus de 400.000 patients traités dans le monde depuis le lancement.



