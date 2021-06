Novartis : Données positives en cancer de l'oesophage

(CercleFinance.com) - Novartis indique que son tislelizumab a atteint son objectif principal, chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de l'oesophage récurrent non résécable localement avancé ou métastatique qui avaient reçu un traitement systémique antérieur.



Dans l'essai pivot de phase III RATIONALE 302, cet inhibiteur de point de contrôle expérimental a ainsi démontré une réduction de 30% du risque de décès et une prolongation de la survie globale médiane de 2,3 mois par rapport à la chimiothérapie.



Des données supplémentaires de phase II ont en outre montré que le tislelizumab a démontré une activité antitumorale durable chez les patients atteints de tumeurs solides à instabilité élevée des microsatellites.



