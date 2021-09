Novartis : Données positives dans le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Novartis fait part de données positives sur la qualité de vie liée à la santé, de son étude de phase III VISION portant sur son traitement par radioligand 177Lu-PSMA-617 chez des patients atteints d'un cancer de la prostate avancé à l'ESMO 2021.



Ces données montrent un retard dans l'aggravation de la qualité de vie liée à la santé et de la douleur chez les patients lourdement prétraités atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et PSMA-positif par rapport à la norme de soins seule.



Le groupe de santé suisse rappelle que la FDA des États-Unis a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire au 177 Lu-PSMA-617. Il estime qu'une soumission à la FDA et à l'Agence européenne des médicaments est en bonne voie pour le second semestre 2021.



