Novartis : Données positives dans le cancer de l'oesophage

(CercleFinance.com) - Le géant pharmaceutique suisse Novartis annonce que son tislelizumab a prolongé la survie de plus de six mois, dans un essai de phase III chez des patients souffrant d'un cancer de l'oesophage localement avancé ou métastatique à cellules squameuses (ESCC).



En combinaison avec une chimiothérapie, le médicament a en effet démontré une survie médiane d'ensemble de 17,2 mois, contre 10,6 mois chez des patients ayant reçu une chimiothérapie et un placebo, ainsi qu'une réduction du risque de décès de 34%.



Le pronostic pour l'ESCC, la forme la plus répandue du cancer de l'oesophage au niveau mondial avec 604.000 nouveaux cas et 544.000 décès estimés chaque année, demeure faible, avec un taux de survie à cinq ans de seulement 5%.



