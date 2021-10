Novartis : Données mitigées pour l'étude CANOPY-1

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que l'étude CANOPY-1 n'a pas atteint ses critères d'évaluation principaux de survie globale et de survie sans progression chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique non traité auparavant.



'Des améliorations potentiellement cliniquement significatives de la survie globale et de la survie sans progression ont été observées parmi des sous- groupes prédéfinis de patients présentant des biomarqueurs inflammatoires', précise-t-il toutefois.



Le groupe de santé suisse ajoute que des analyses supplémentaires de cette étude de phase III portant sur son canakinumab sont en cours, et que les données soutiennent une étude plus approfondie dans le cancer du poumon.



