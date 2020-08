Novartis : Données encourageantes dans la SEP

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi la publication dans le New England Journal of Medicine (NEJM) de résultats de Phase III encourageants pour ofatumumab, son traitement expérimental de la sclérose en plaques rémittente-récurrente.



Selon le groupe suisse, la thérapie cellulaire a atteint ses critères d'évaluation primaires dans le cadre de deux études en parvenant à réduire 'significativement' le nombre de rechutes de la maladie en base annualisée.



Les deux études ont également démontré des réductions significatives de l'aggravation des incapacités et du nombre de lésions cérébrales profondes, indique Novartis.



Cette publication intervient alors que la FDA et l'Agence européenne des médicaments se penchent sur le dossier d'enregistrement de ce traitement novateur.



