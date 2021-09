Novartis : Données de survie positives en cancer du sein

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé des résultats positifs pour l'analyse finale de survie d'ensemble de son étude de phase III MONALEESA-2, à l'occasion du congrès annuel de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), le 19 septembre.



Son Kisqali, en combinaison avec letrozole, a atteint son objectif secondaire clé, démontrant un bénéfice de survie d'ensemble statistiquement significatif chez des femmes post-ménopausées atteintes de cancer du sein HR+/HER2- avancé ou métastatique.



La combinaison Kisqali plus letrozole a en effet atteint une survie d'ensemble médiane de plus de cinq ans (63,9 mois), soit un bénéfice de plus de 12 mois par rapport à placebo plus letrozole. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.



