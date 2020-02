Novartis : Dividende approuvé en assemblée générale

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle, dont le dividende 2019 de 2,95 francs suisses par action, en hausse de 4%, et qui sera versé le 5 mars.



Ils ont aussi reconduit Joerg Reinhardt au poste de président du conseil d'administration ainsi que tous les autres membres qui étaient candidats à leur propre réélection. Bridgette Heller et Simon Moroney sont élus au conseil d'administration.



Enfin, les actionnaires du groupe de santé helvétique ont approuvé l'annulation de 60.313.900 actions rachetées par Novartis dans le cadre de ses septième et huitième programmes de rachat d'actions en 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

