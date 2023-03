Novartis : Des données positives dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Novartis annonce des premiers résultats positifs d'une analyse intermédiaire de NATALEE, un essai de phase III évaluant son Kisqali (ribociclib) combiné à une hormonothérapie dans le cancer du sein précoce de type HR+/HER2- et à risque de récidive.



Le groupe de santé suisse précise que le comité indépendant de surveillance des données a recommandé d'arrêter l'essai plus tôt car le critère d'évaluation principal de la survie sans maladie invasive a été atteint.



Kisqali plus hormonothérapie a ainsi réduit de manière significative le risque de récidive par rapport à une hormonothérapie standard seule dans le cadre adjuvant, avec un bénéfice constant chez les patientes atteintes de cancers du sein précoces de stades II et III.



'Environ 30 à 60% des personnes atteintes d'un cancer du sein précoce HR+/HER2- de stades II et III traitées uniquement par hormonothérapie restent à risque de récidive', souligne Novartis, qui soumettra ces données aux autorités réglementaires du monde entier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.