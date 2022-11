Novartis : De nouvelles données au programme en décembre

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi qu'il prévoyait de présenter les dernières données de ses portefeuilles dans le cancer du sein et l'hématologie à l'occasion de deux congrès scientifiques qui se dérouleront le mois prochain.



Le groupe biopharmaceutique suisse précise que plus de 130 abstracts sur ses composés seront présentés lors du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), le sommet annuel dédié à la recherche contre le cancer du sein, puis lors du congrès annuel de la Société américaine d'hématologie (ASH).



Le laboratoire indique que ces présentations viendront étayer son leadership et sa capacité d'innovation dans des domaines thérapeutiques jugés prioritaires dans l'oncologie.



Novartis prévoit ainsi de dévoiler de nouveaux résultats cliniques concernant Kisqali dans le cancer du sein métastatique et agressif, ainsi que des données sur Scemblix et YTB323 dans des leucémies potentiellement mortelles.



Le groupe compte par ailleurs présenter des résultats de phase III sur iptacopan dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne.



Le symposium de San Antonio doit se tenir entre le 6 et le 10 décembre et le congrès de l'American Society of Hematology (ASH) entre les 10 et 13 décembre.



