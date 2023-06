Novartis : Cosentyx approuvé pour l'hidrosadénite suppurée

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la Commission européenne a approuvé l'utilisation dans l'UE de son Cosentyx chez les adultes atteints d'hidrosadénite suppurée active modérée à sévère, ayant une réponse inadéquate au traitement systémique conventionnel.



Cette approbation européenne se fonde sur des données robustes de phase III montrant que Cosentyx a fourni un soulagement rapide des symptômes dès la semaine 4, avec des taux de réponse continuant de s'améliorer jusqu'à un an, avec son profil d'innocuité connu.



L'hidrosadénite suppurée est une maladie inflammatoire chronique de la peau entraînant des abcès douloureux et potentiellement défigurants. Environ 200.000 personnes en Europe vivent actuellement avec des stades modérés à sévères de la maladie.



