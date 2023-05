Novartis : Conseil d'administration nommé pour Sandoz

(CercleFinance.com) - En vue de la prochaine introduction en Bourse de sa filiale de biosimilaires et de génériques Sandoz, Novartis fait part de la structure de son futur conseil d'administration, ainsi que de la nomination de l'ensemble de ses futurs membres.



Le conseil d'administration de Sandoz sera ainsi composé de dix membres au total et de trois sous-comités : un comité science, innovation et développement, un comité capital humain et ESG et un comité audit, risque et conformité.



Ce conseil commencera les travaux préparatoires à partir de juin et sera effectif après la scission prévue au second semestre 2023, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de Novartis et des actionnaires.



Parmi ses futurs membres, figurent par exemple Karen Huebscher, ancienne CEO de la société de recherche sous contrat Solvias, ou encore François-Xavier Roger et Remco Steenbergen, les CFO respectifs de Nestlé et de Lufthansa.



