Novartis : Consacre 150 ME à la fabrication d'antibiotiques

(CercleFinance.com) - Sandoz, une division de Novartis, annonce aujourd'hui son intention de renforcer davantage son réseau européen de fabrication d'antibiotiques en étendant ses capacités de production à Kundl (Autriche) et à Palafolls (Espagne).



Sandoz confirme ainsi un investissement de plus de 100 ME en Autriche afin d'introduire une nouvelle technologie de fabrication pour la production d'amoxicilline orale, un ingrédient pharmaceutique actif (API) pour son principal produit de pénicilline



Par ailleurs, dans le cadre de l'expansion du site de Palafolls, Sandoz prévoit d'investir 50 millions d'euros dans une nouvelle technologie de production et une capacité accrue pour la production d'API de pénicilline stériles et de mélanges d'API stériles.



Les antibiotiques sont considérés comme 'l'épine dorsale des soins de santé modernes et un pilier stratégique clé de l'entreprise', indique le PDG de Sandoz, Richard Saynor.



'Les investissements importants annoncés aujourd'hui permettront à notre réseau de fabrication de classe mondiale en Europe de répondre aux besoins futurs ', ajoute Giovanni Barbella, responsable des opérations techniques de Sandoz.



