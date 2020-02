Novartis : Chute après une mise à jour de sécurité sur Beovu

(CercleFinance.com) - Les actions de Novartis chutent pour la deuxième journée consécutive, deux jours après que l'American Society of Retina Specialists a publié une mise à jour de sécurité sur le Beovu du fabricant de médicaments.



Le titre a chuté de près de 7% lundi à la Bourse de New York à la suite de rapports faisant état d'un grave effet secondaire oculaire avec son nouveau médicament Beovu pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Les actions cotées à Zurich perdent également près de 3,4% ce mardi matin. Ils avaient déjà perdu 3,3% hier.



Dans une note aux clients, les analystes de Bank of America ont déclaré que le problème 'valait la peine d'être surveillée', mais n'ont pas modifié leurs estimations de bénéfices pour la société suisse.



BofA a déclaré que ' l'incident semble très rare ' et a également noté que la confirmation par un tiers de la classification 'n'avait pas encore été établie'.



Le courtier américain maintient donc sa cote 'd'achat' sur l'action, affirmant que Novartis dispose de plusieurs autres facteurs pour afficher une croissance à moyen terme supérieure à Beovu.



