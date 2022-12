Novartis : Cession des droits sur cinq produits aux USA

(CercleFinance.com) - L'américain Harrow a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition des droits commerciaux pour les Etats-Unis sur cinq produits ophtalmologiques appartenant à Novartis.



L'accord prévoit le transfert exclusif des droits sur les suspensions ophtalmiques Ilevro (anti-inflammatoire non stéroïdien), Nevanac (anti-inflammatoire non stéroïdien), Vigamox (antibiotique local), Maxidec (anti-inflammatoire stéroïdien), ainsi que sur Triesence, un médicament utilisé durant la chirurgie oculaire.



L'acquisition, dont la finalisation est prévue début 2023, est estimée à 130 millions de dollars, un montant auquel pourraient s'ajouter 45 millions sous forme de paiements d'étape.



Novartis conservera les droits commerciaux sur tous ces produits en dehors des Etats-Unis.



