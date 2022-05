Novartis : Avis favorable de l'EMA pour Cosentyx

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis favorable pour Cosentyx ® (sécukinumab), pour une utilisation étendue dans les affections arthritiques infantiles.



Le traitement est utilisé seul ou en association avec le méthotrexate, dans les catégories d'arthrite juvénile idiopathique (AJI) de l'arthrite liée à l'enthésite (ERA) et de l'arthrite psoriasique juvénile (JPsA) chez les patients de 6 ans et plus dont la maladie n'a pas répondu de manière adéquate au traitement conventionnel ou ne le tolère pas.



' L'AJI est la maladie rhumatismale infantile la plus courante, touchant des millions d'enfants dans le monde. Malheureusement, en raison des limites des options de traitement actuelles ou disponibles, certains patients continuent de présenter des symptômes, avec un impact sur leur vie. S'il est approuvé en Europe, Cosentyx pourrait offrir un traitement efficace supplémentaire indispensable aux populations de patients mal desservis de l'ERA et de la JPsA ', a déclaré Ivan Foeldvari, MD, du Centre de rhumatologie pédiatrique de Hambourg, Allemagne.



