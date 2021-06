Novartis : Approbation pédiatrique pour Cosentyx par la FDA

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Cosentyx (secukinumab) pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez les patients pédiatriques âgés de six ans et plus qui sont candidats à une thérapie systémique ou à une photothérapie.



Il s'agit de la première approbation de Cosentyx dans une population pédiatrique aux États-Unis. Elle est basée sur des données d'essais pivots démontrant des améliorations supérieures des symptômes cutanés avec le produit, par rapport au placebo.



Le profil clinique de Cosentyx est étayé par cinq années de données chez l'adulte montrant une efficacité à long terme et un profil d'innocuité cohérent dans le psoriasis en plaques modéré à sévère, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante.



