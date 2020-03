Novartis : Approbation de Zolgensma au Japon

(CercleFinance.com) - Novartis fait part de l'approbation par le Ministère japonais de la Santé de son Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) dans le traitement de l'atrophie musculaire spinale chez les moins de deux ans y compris ceux avec un diagnostique pré-symptomatique.



Le groupe de santé explique que le produit 'a démontré un bénéfice cliniquement et statistiquement significatif, y compris une survie sans évènements prolongée et l'atteinte de jalons moteurs non observés dans l'histoire naturelle de la maladie'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer