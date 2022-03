Novartis : Approbation de la FDA en cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Pluvicto comme premier radioligand radiothérapeutique ciblé pour le traitement du cancer de la prostate métastatique évolutif, PSMA positif et résistant à la castration.



Cette approbation se fonde sur l'essai pivot de phase III VISION, à l'issue duquel les patients prétraités qui ont reçu Pluvicto plus le traitement standard ont présenté une réduction statistiquement significative du risque de décès.



'Deux études pivots de phase III évaluant Pluvicto dans les premières lignes de traitement du cancer de la prostate métastatique sont en cours, dans le but de passer aux premiers stades de la maladie', ajoute le groupe de santé suisse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.