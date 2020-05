Novartis : Approbation de la CE pour Zolgensma

(CercleFinance.com) - AveXis, une société de Novartis, a reçu l'approbation de la CE et active le programme d'accès 'Day One' pour Zolgensma, la seule thérapie génique pour l'atrophie musculaire spinale (SMA).



Zolgensma est approuvé sous condition en Europe pour le traitement des patients atteints d'atrophie musculaire spinale (SMA) et pour un diagnostic clinique de SMA Type 1.



' Zolgensma a démontré un avantage thérapeutique significatif et cliniquement significatif dans la SMA pré-symptomatique et symptomatique ' indique le groupe.



AveXis est en pourparlers avec les gouvernements de l'UE et les agences de remboursement pour convenir des modalités du programme d'accès innovant 'Day One' pour permettre un accès rapide dans tous les pays de l'UE étant donné le besoin urgent de traitement.



En Europe, chaque année, environ 550 à 600 nourrissons naissent avec la SMA, une maladie neuromusculaire génétique rare causée par l'absence d'un gène SMN1 fonctionnel, entraînant la perte rapide et irréversible des motoneurones, affectant les fonctions musculaires, y compris la respiration, la déglutition.



