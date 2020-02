Novartis : Approbation de Beovu en Europe

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la Commission européenne a approuvé son injection Beovu (brolucizumab) pour le traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une des causes majeures de cécité dans le monde.



Cette décision applicable dans les 27 pays membres de l'UE, ainsi qu'au Royaume Uni, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, s'appuie sur les données issues de deux essais cliniques de phase III, ayant démontré des gains en termes d'acuité visuelle corrigée au mieux.



Le laboratoire pharmaceutique suisse rappelle avoir obtenu les feux verts pour son Beovu dans la DMLA humide de la part de la FDA aux Etats-Unis en octobre dernier, puis de Swissmedic en Suisse et de la TGA en Australie en janvier.



