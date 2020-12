Novartis : Annonce l'achat de Cadent Therapeutics

(CercleFinance.com) - Novartis annonce la conclusion d'un accord afin d'acquérir Cadent Therapeutics, une société de neurosciences basée à Cambridge, Massachusetts.



Cette acquisition va permettre d'ajouter deux nouveaux programmes cliniques au portefeuille de neurosciences de Novartis, l'un concernant la schizophrénie, l'autre les troubles du mouvement.



L'accord comprend également un rachat des redevances de MIJ821, une molécule dont la licence avait été accordée par Cadent à Novartis en 2015 et que Novartis développait activement depuis, afin de lutter contre les dépressions résistant aux traitements.



'L'acquisition de Cadent fait suite à une collaboration de longue date et à une ambition partagée de proposer de nouveaux médicaments neuropsychiatriques ciblés sur la cause profonde de la maladie', a déclaré Jay Bradner, président des instituts Novartis pour la recherche biomédicale.



Selon Cadent, Novartis acquerra la totalité du capital-actions en circulation de Cadent, en échange d'un paiement initial de 210 millions de dollars et de paiements d'étape d'un maximum de 560 millions de dollars, soit une contrepartie potentielle totale de 770 millions de dollars. Cadent et Novartis prévoient que la transaction sera conclue au cours du premier trimestre de 2021.



