Novartis : Accords de la FDA et l'EMA pour l'ofatumumab

(CercleFinance.com) - Les régulateurs américains et européens ont accepté les soumissions réglementaires de Novartis pour l'ofatumumab, un traitement des formes récurrentes de sclérose en plaques, a déclaré le fabricant suisse de médicaments.



La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont toutes deux accepté les demandes de la société pour cette nouvelle thérapie à base de cellules B.



Ce traitement par anticorps monoclonal est facile à démarrer et à gérer dans une injection sous-cutanée mensuelle qui peut être auto-administrée à domicile à l'aide d'un stylo auto-injecteur, a souligné Novartis.



