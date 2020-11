Novartis : Accords d'achat d'électricité renouvelable

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa politique de développement durable, Novartis annonce la signature de cinq accords d'achat d'électricité virtuels (VPPA), qui devraient collectivement ajouter plus de 275 mégawatts d'électricité propre au réseau électrique.



'Ceci fait de Novartis le premier groupe pharmaceutique prêt à atteindre 100% d'électricité renouvelable dans ses activités européennes via des VPPA', souligne le laboratoire helvétique qui vise la neutralité carbone dans toute sa chaine de valeur en 2030.



Selon les accords, de l'électricité éolienne et solaire sera générée par six projets d'énergie renouvelable situés en Espagne et développés par trois fournisseurs différents, à savoir Acciona, EDP Renewables et Enel Green Power.



