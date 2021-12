Novartis : Accord de licence avec BeiGene

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi la conclusion d'un accord de licence avec la biotech chinoise BeiGene portant sur une immunothérapie en cours de développement dans le traitement du cancer du poumon.



Le groupe biopharmaceutique suisse précise que la collaboration concerne ociperlimab (BGB-A1217), un inhibiteur de l'immunorécepteur lymphocytaire T avec immunoglobuline et domaine ITIM (TIGIT) qui pourrait constituer une piste prometteuse dans le traitement du cancer.



Ociperlimab fait actuellement l'objet de deux études cliniques de phase III dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que d'autres tests concernant le traitement des tumeurs solides.



La conclusion de cette licence va entraîner le versement d'un paiement initial de 300 millions de dollars à BeiGene, qui pourrait percevoir 700 millions de dollars de la part de Novartis en cas de l'exercice de l'option sur la molécule.



