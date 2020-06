Novartis : A reçu une approbation de la FDA pour Cosentyx

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que Cosentyx a reçu l'approbation de la FDA pour une nouvelle indication dans le traitement de la spondyloarthrite axiale non radiographique active.



L'approbation de la FDA pour Cosentyx est basée sur l'essai PREVENT de phase III, démontrant l'efficacité dans la spondyloarthrite axiale non radiographique active (nr-axSpA), qui fait partie du spectre de la maladie de la spondyloarthrite axiale (axSpA).



Aux États-Unis, on estime à 2,7 millions le nombre de personnes atteintes de spondylarthrite axiale (axSpA).



'Les résultats de l'essai PREVENT montrent qu'il y a eu une réduction significative de l'activité de la maladie chez les patients traités par Cosentyx par rapport au placebo', a déclaré Atul Deodhar, professeur de médecine et directeur médical des cliniques de rhumatologie à l'Oregon Health & Science University, et chercheur dans l'essai clinique PREVENT.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer