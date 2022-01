Northrop Grumman : Rachats d'actions avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, le groupe d'équipements de défense Northrop Grumman annonce que son conseil d'administration a autorisé une augmentation à hauteur de deux milliards de dollars de son programme de rachats d'actions.



Au titre des trois derniers mois de 2021, il a réalisé un BPA ajusté en repli de 9% à six dollars tout rond, pour un chiffre d'affaires en contraction de 15% à 8,64 milliards (-10% en organique) en raison notamment d'un moindre nombre de jours travaillés.



Northrop Grumman table pour l'année qui commence sur un BPA ajusté entre 24,50 et 25,10 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 36,2 et 36,6 milliards, à comparer à respectivement 25,63 dollars et 35,7 milliards sur l'ensemble de 2021.



