Northrop Grumman : Hausse de 25% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Northrop Grumman dévoile un BPA ajusté en hausse de 25% à 7,50 dollars au titre du dernier trimestre 2022, pour un chiffre d'affaires en croissance de 16% à 10 milliards, tiré par ses activités de systèmes de défense (+20%) et spatiaux (+23%).



'Les ventes du quatrième trimestre reflètent une forte demande, le timing de réception de matériel et une amélioration continue des dynamiques en termes de disponibilité de la main d'oeuvre', explique le groupe d'équipements de défense.



Affichant ainsi sur l'année écoulée un BPA ajusté de 25,54 dollars et des revenus de 36,6 milliards, Northrop Grumman table sur des fourchettes cibles allant de 21,85 à 22,45 dollars et de 38 à 38,4 milliards respectivement, pour 2023.



