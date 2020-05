Nordex : S'envole de +9%, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 9% à la Bourse de Francfort. Jefferies a initié un conseil à l'achat sur le titre du fabricant allemand d'éoliennes avec un objectif de cours de 12 E.



Le bureau d'analyses estime que le déploiement de sa nouvelle série Delta4000 avec une marge plus élevée, associé à une forte demande d'énergies renouvelables, stimule la prise de commandes et devrait stimuler la rentabilité à l'avenir.



' Nous attendons une marge d'EBITDA en hausse de + 320 points sur 2019-2022 alors que Delta4000 est progressivement déployé, remplaçant les modèles plus anciens et moins rentables ' indique Jefferies.



' Le titre se négocie avec une décote de 17% non justifié ' rajoute le bureau d'études.



