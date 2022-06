Nordex : Jefferies réitère son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que les ventes du 1er trimestre ont été affectées par un changement dans la production des pales et par une baisse de la production des installations liée aux conditions météorologiques.



Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 16 E.



' Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 22 était en repli de -25% à 933 millions d'euros (contre 1 143 millions d'euros), l'EBITDA en baisse à 88,9 millions d'euros et le résultat net en repli à 150,5 millions d'euros (contre 54,7 millions d'euros au 1er trimestre 2021, soit 83,6 millions d'euros) ' indique le bureau d'analyses.



Jefferies estime que la hausse des coûts de la logistique et des matières premières a eu un impact négatif sur les résultats. ' Les prises de commandes au 1er trimestre 22 sont en baisse de -6,5% en glissement annuel '.



