Nissan : Va réduire les coûts de conception des moteurs

(CercleFinance.com) - Nissan a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle approche du développement des motorisations électrifiées, baptisée ' X-in-1 '.



Avec cette approche, les principaux composants des motorisations 100 % électriques et e-POWER seront partagés et modularisés, ce qui permettra de réduire de 30 % les coûts de développement et de fabrication d'ici 2026, par rapport à 2019.



Nissan vise à accroître la compétitivité de ses véhicules 100 % électriques et e-POWER.



Toshihiro Hirai, Senior Vice President, qui dirige l'ingénierie des groupes motopropulseurs de Nissan, a déclaré : ' Grâce à nos innovations dans le développement de motorisations électrifiées, nous continuerons à créer de la valeur pour nos clients et à proposer des véhicules 100 % électriques et e-POWER aussi largement que possible. '



D'ici 2030, l'entreprise a pour objectif de renforcer sa gamme avec 27 nouveaux modèles électrifiés, dont 19 modèles 100 % électriques.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.