Nissan : Va acquérir des actions de Vehicle Energy Japan

(CercleFinance.com) - Nissan Motor annonce qu'elle a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'actions de Vehicle Energy Japan, une société spécialisée dans les batteries automobiles lithium-ion.



À l'issue de la transaction, Vehicle Energy Japan deviendra une filiale consolidée de Nissan, dans laquelle elle détiendra des parts aux côtés des actionnaires existants Maxell, Ltd. et Hitachi Astemo, Ltd.



Vehicle Energy Japan dispose d'un système de production intégré, des cellules de batterie aux packs, et de technologies avancées de systèmes de gestion de batterie. Elle développe, fabrique et vend des batteries lithium-ion, des modules de batteries et des systèmes de gestion de batteries pour les véhicules hybrides qui sont des domaines de croissance attendus.



Cet investissement permettra à Nissan de s'assurer un fournisseur de batteries stable et de contribuer au développement de batteries de nouvelle génération présentant un avantage concurrentiel en termes de performance et de coût.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.