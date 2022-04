Nissan : Un prix pour le design de son nouveau crossover

(CercleFinance.com) - Ariya, le tout nouveau crossover entièrement électrique de Nissan, Ariya, a remporté le Red Dot Design Award, l'une des plus grandes distinctions mondiales en matière de design.



L'Ariya a été honorée par un jury composé de 50 fabricants et concepteurs.



Son innovation en tant que véhicule électrique et son design de haute qualité qui fait appel au concept unique de Nissan de 'Futurisme japonais intemporel' ont été salués.



