Nissan : Rumeur démentie sur la vente des 34% de Mitsubishi

(CercleFinance.com) - Le groupe Nissan étudierait la vente de sa participation de 34% dans Mitsubishi Motors indique Bloomberg.



' Cette participation représenterait environ 800 ME de cash sur la base du cours de Mitsubishi Motors alors que Nissan affiche, à l'issue de sa publication T2 (à fin septembre) une Trésorerie Nette de 4MdsE ' indique ce matin Invest Securities.



' Ceci est donc sans impact majeur sur la situation financière du groupe ' rajoute l'analyste.



Nissan a démenti cette rumeur: ' Il n'y a aucun projet de changement dans la structure capitalistique de Mitsubishi. Contrairement à ce qu'affirment les articles, il n'est pas prévu de modifier la structure du capital avec Mitsubishi ' indique le groupe.



' Comme pour 'Nissan NEXT', nous croyons savoir que Mitsubishi Motors travaille sur son plan de transformation de l'entreprise 'Small but Beautiful' qu'elle a annoncé en juillet. Il est essentiel pour chaque partenaire de l'Alliance de se concentrer sur ses compétences de base et de maximiser l'utilisation des atouts de chacun pour réaliser ses plans à moyen terme ' rajoute la direction de Nissan.



' Nissan collabore avec Mitsubishi Motors non seulement pour le développement et la fabrication de voitures de type 'kei', mais aussi pour l'adoption de plates-formes et de groupes motopropulseurs communs '.



