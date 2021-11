Nissan : Relève ses prévisions de bénéfice sur 2021

(CercleFinance.com) - Nissan Motor a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2021 et a révisé à la hausse ses perspectives de bénéfice pour l'exercice 2021.



Le chiffre d'affaires net consolidé s'est élevé à 3,947.0 milliards de yens au 1er semestre 2021 contre 3,092.7 milliards de yens au 1er semestre 2020.



Le bénéfice d'exploitation s'inscrit à 199,7 milliards de yens, soit une marge opérationnelle de 4,3%. Le bénéfice net ressort à 168,6 milliards de yens contre une perte de -330 milliards de yens en 2020.



Nissan s'attend à ce que le volume des ventes sur 2021 diminue de 13,6 % par rapport aux prévisions précédentes pour atteindre 3,8 millions d'unités. Pour l'ensemble de l'exercice, Nissan prévoit un chiffre d'affaires net de 8 800 milliards de yens (contre une prévision précédente de 9 750 milliards de yens).



La société prévoit un bénéfice d'exploitation de 180 milliards de yens, soit 30 milliards de yens de plus. La direction vise également un bénéfice net de 180 milliards de yens, soit 120 milliards de yens de plus que les perspectives précédentes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.