Nissan : Présente en Europe le nouveau X-Trail

(CercleFinance.com) - Nissan présente aujourd'hui en Europe son nouveau X-Trail. En trois générations, près de sept millions de X-Trail ont été vendus dans le monde depuis 2001, ce qui en fait l'un des crossovers familiaux les plus populaires de la planète.



Pour ce nouveau modèle, Nissan est resté fidèle à ses idées : design musclé, polyvalence et transmission intégrale optimisées. Le nouveau X-Trail sera équipé d'une motorisation électrifiée e-POWER offrant les sensations d'une conduite 100 % électrique sans contrainte de recharge et d'une transmission intégrale électrique e-4ORCE ' garantissant une sérénité sur tous les revêtements ', précise le groupe.



Le nouveau X-Trail sera disponible en configurations cinq et sept places.



' Avec cette quatrième génération d'X-Trail, nous donnons au conducteur la possibilité de vivre encore plus intensément ces aventures, avec une motorisation électrifiée de pointe et une traction intégrale particulièrement efficace, combinées à une technologie intuitive et pratique ', souligne François Bailly, Senior Vice President, Chief Planning Officer, Nissan région AMIEO.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.