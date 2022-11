Nissan : Lance e-4ORCE, un système de traction intégrale

(CercleFinance.com) - Nissan lance en Europe sa technologie e-4ORCE. Ce nouveau système de traction intégrale unique est spécialement conçu pour les véhicules électriques et électrifiés afin de leur garantir des performances élevées et une sécurité optimale dans toutes les conditions.



La transmission intégrale e-4ORCE a été conçue pour être utilisée avec les motorisations 100 % électriques de Nissan et avec l'exclusive motorisation e-POWER de la marque. Dans les deux cas, la propulsion du véhicule est exclusivement assurée par des moteurs électriques.



Le système e-4ORCE utilise la batterie du véhicule pour alimenter deux moteurs électriques qui distribuent la puissance de façon indépendante sur chaque roue. Lorsque le système entre en action, les conducteurs conservent leur trajectoire sur presque toutes les surfaces.



Cliodhna Lyons, vice Président Product Planning, Nissan AMIEO, a déclaré : ' Nous avons hâte que nos clients découvrent ce système sur des modèles comme l'Ariya e-4ORCE et le nouveau Nissan X-Trail. Nos clients apprécieront son apport notable à leur expérience de conduite. '



Le lancement du système e-4ORCE est une étape importante dans le parcours d'électrification de Nissan vers un monde plus propre, plus sûr et plus inclusif.



