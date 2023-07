Nissan : L'UE autorise une opération avec Astara

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Nissan Austria et de Nissan Poland, respectivement en Autriche et en Pologne, par Astara.



Nissan Autriche et Nissan Pologne distribuent respectivement des véhicules, des pièces détachées et des accessoires de marque Nissan en Autriche et en Pologne.



Astara est active dans l'importation, la distribution en gros et au détail de véhicules de plusieurs marques. Elle est également active dans la vente de pièces de rechange, la fourniture de services après-vente, de financement et autres dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine ainsi qu'aux Philippines.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de la position de marché combinée limitée des entreprises résultant de l'opération envisagée.





