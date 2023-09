Nissan : Fête les 15 ans d'existence de l'usine de Chennai

(CercleFinance.com) - Renault Nissan Automotive India (RNAIPL) fête ses 15 ans d'existence. L'usine a été posée dans le pôle automobile en plein développement d'Oragadam, dans la banlieue de Chennai.



L'usine de Chennai a franchi plusieurs étapes historiques, dont la fabrication de plus de 2,5 millions de véhicules. Elle a fortement contribué à l'économie locale avec plus de 1,15 million de véhicules exportés vers plus de 108 destinations.



L'usine est également prête à poursuivre son parcours en lançant six nouveaux modèles, dont deux VE, au cours des prochaines années.



Keerthi Prakash, directeur général de RNAIPL, a déclaré : 'Alors que nous célébrons les 15 ans d'existence de RNAIPL, nous sommes extrêmement fiers de la croissance remarquable que nous avons réalisée au cours de ces années et des différentes étapes que nous avons franchies dans notre quête de l'excellence manufacturière, en apportant de la valeur à nos clients et en contribuant à l'économie locale '.



' Nous restons déterminés à offrir le meilleur des produits Nissan et Renault à nos clients en Inde et à l'étranger, tout en réduisant l'impact de nos activités sur l'environnement et en soutenant le développement durable de nos communautés locales'.



