Nissan : Électrifie ses modèles construits au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Le Nissan Qashqai, pionnier des crossovers, est le premier modèle de la marque en Europe à être disponible avec l'innovante motorisation Nissan e-Power.



Son petit frère du segment B, le Nissan JUKE, est lui désormais proposé avec une motorisation hybride sophistiquée.



Ces nouvelles motorisations sont lancées alors que la production combinée de ces deux crossovers emblématiques a déjà dépassé les cinq millions d'unités à Sunderland.



Avec la fabrication de ces véhicules aux côtés de la Nissan LEAF, tous les modèles construits par Nissan au Royaume-Uni bénéficieront désormais d'une version électrifiée.



Alan Johnson, vice-president manufacturing de Nissan au Royaume-Uni, a déclaré : ' Les technologies e-Power et hybrides sont des nouveautés pour l'équipe de Sunderland, c'est donc une grande satisfaction de voir les versions électrifiées de ces modèles sortir. '



La production de ces deux modèles électrifiés s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 500 millions de Livres sterling dans l'usine annoncé récemment par Nissan pour produire les actuelles générations de Qashqai et Juke.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.