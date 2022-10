Nissan : Débute la vente de la GT-R 2023 aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Nissan GT-R 2023 est en vente dès maintenant chez certains concessionnaires Nissan aux États-Unis.



La GT-R est toujours disponible en deux versions - Premium et NISMO.



Le V6 biturbo à DACT de 3,8 litres de la GT-R Premium 2023 développe une puissance de 565 chevaux. Il est associé à une boîte de vitesses à 6 rapports à double embrayage ainsi qu'à un système de transmission intégrale ATTESA E-TS.



La GT-R NISMO utilise les mêmes turbocompresseurs que ceux développés pour la voiture de course GT3 GT-R, ce qui porte la puissance du moteur à 600 chevaux et dispose d'une suspension spéciale NISMO, d'une carrosserie en fibre de carbone, de freins en carbone-céramique Brembo® plus grands et d'autres améliorations.



